بعد توديع بطولة الأمم الإفريقية.. رسالة محمد صلاح إلى جمهور منتخب مصر

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس، عقب الخسارة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 من البطولة.

كتب محمد صلاح مهاجم المنتخب تغريدة عبر حسابه على Twitter، عبر فيها عن آسفه لتوديع البطولة مبكرًا، موجهًا رسالة إلى جمهور الكرة المصرية، وقال: “حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم”.

تابع: “إن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019

أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، دفع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إقالة الجهاز الفني للمنتخب، قبل تقديم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل لاستقالته، تحملا لمسئولية التوديع المبكر للبطولة.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، وتضم البطولة 6 مجموعات مقسمين إلى 3 مجموعات بالقاهرة و مجموعة في الإسكندرية ومجموعة أخرى في الإسماعيلية إلى جانب مجموعة في السويس.