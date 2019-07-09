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هذا ما حدث لامرأة أثناء مشاركتها بمهرجان إباحي!

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 1:08 صباحًا
هذا ما حدث لامرأة أثناء مشاركتها بمهرجان إباحي!

أصيبت امرأة (52 عاما) بنوبة قلبية، أثناء مشاركتها بمهرجان جنسي في مقاطعة وسترشير بإنجلترا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن المرأة المشاركة في مهرجان Swingfields Festival الإباحي، فضلت عدم ذكر اسمها، بدأت تشعر بحالة من الاختناق وأجريت لها إسعافات إولية في المكان ونقلت إلى المستشفى على متن طائرة مروحية. وتم تشخيص إصابتها بنوبة قلبية شديدة.

وصدم المشاركون الـ 700 للمهرجان بداية بما حصل للمرأة، وفقا للصحيفة، لكنهم سرعان ما عادوا إلى فعالياتهم ونشاطات المهرجان.

وقال أحد المشاركين في المهرجان للصحفيين:” بعض المشاركين في المهرجان قالوا مازحين، يبدو أنها زادت جرعة حماسها في أحد نشاطات المهرجان”.

وأضافت الصحيفة، أن الأطباء قرروا تخريج المريضة من المستشفى في 8 من يوليو الجاري بعد أن أخذت العلاج اللازم وتحسنت صحتها وزال الخطر عنها.

المصدر: ديلي ميل

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