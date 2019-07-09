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مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 1:16 صباحًا
مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

جابت مظاهرة ضخمة ضد التطبيع مع إسرائيل، شارع بورقيبة في وسط العاصمة التونسية، الاثنين، بمشاركة نقابات تونسية وقيادات فلسطينية.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن التظاهرة نظمت من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل على هامش افتتاح مؤتمر المعلم العربي ومقاومة التطبيع، اليوم في مدينة الحمامات التونسية بتنظيم من اتحاد المعلمين الفلسطينيين ويستمر ليوم غد بمشاركة العديد من ممثلي النقابات الفلسطينية وعشرات النقابات العربية.

وتخللت المسيرة هتافات وشعارات ضد ما يسمى بـ”صفقة القرن” وضد مؤتمر البحرين وضد الزعماء العرب والحكومات “المتورطة بالتطبيع.

وقبيل انطلاق المسيرة تحدث الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، كلمة تضامنية مؤثرة مع فلسطين وشعبها وكذلك تحدث تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

المصدر: “معا”

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