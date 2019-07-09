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ترامب وماكرون يبحثان “إنهاء أنشطة إيران” في الشرق الأوسط

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 1:53 صباحًا
ترامب وماكرون يبحثان “إنهاء أنشطة إيران” في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، البرنامج النووي الإيراني، ونشاط إيران في المنطقة على خلفية إعلان طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الاثنين، إن الرئيسين “بحثا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وإنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة ستزيد من الضغط على إيران حتى تتخلى الأخيرة عن برنامجها النووي.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، على لسان منظمتها للطاقة الذرية تخطيها مستوى الـ 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لحد الـ 20 بالمئة هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

المصدر: رويترز

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