ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية

تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، في استقبال كرسه لها في البيت الأبيض.

وغرّدت ريما بنت بندر وهي أول امرأة في تاريخ السعودية تتولى رئاسة بعثة دبلوماسية لبلادها في الخارج، معلنة أنها قدمت للرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها سفيرة لدى واشنطن.

قدمت اليوم لفخامة الرئيس الامريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الى الرئيس والشعب الأمريكي. سأسعى – بعون الله – الى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجيه pic.twitter.com/NGnsGH7VCz — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 8, 2019

المصدر:”عكاظ”