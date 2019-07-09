بعد “وفاته”.. أمريكي يفاجئ عائلته في حفل شواء

فوجئت عائلة أمريكية بظهور أحد أفرادها في حفل شواء بعدما أبلغها مستشفى في شيكاغو بوفاته، ليتبيّن بعد ذلك أنَّ الأمر يتعلَّق بشخص آخر. قررت هذه العائلة وأسرة المتوفى مقاضاة شرطة شيكاغو ومستشفى في المدينة، بتهمة الإهمال، بعد الخلط بين هوية شخصين من أفرادهما.

وكان أطباء من مستشفى «ميرسي هوسبيتال» في شيكاغو اتصلوا بشقيقات ألفونسو بينيت لإبلاغهن بأنَّ شقيقهن لا يملك أي أمل في التعافي، فقبلن بوقف الرعاية الطبيّة، ليتضح أنَّ الأمر يتعلق بشخص آخر يدعى إليشا بريتمان.وتقدمت عائلتا بينيت وبريتمان خلال الأسبوع الحالي بشكوى ضد الشرطة والمستشفى بتهمة الإهمال.