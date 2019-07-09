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القتل قصاصاً بأحد الجناة طعن شخص عدة طعنات في الدمام

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 4:17 مساءً
القتل قصاصاً بأحد الجناة طعن شخص عدة طعنات في الدمام

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، على قتل / محمد بن عبدالرحمن ابن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات ،مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، اليوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440هـ، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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