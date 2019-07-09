إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إثر اعتدائه على حكم

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوقفت فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان، عن ممارسة أي نشاط تابع لـ”الكاف” لمدة عام.

وبحسب التقارير، فإن إيقاف لقجع جاء عقب الاستماع إليه اليوم من قبل اللجنة المذكورة، وثبوت اعتدائه على الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما، الذي أدار مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي (5-3)، التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في الـ26 من مايو الماضي.

وأوضحت التقارير، أن لقجع حضر الجلسة التي عقدتها اللجنة التأديبية، بصفته رئيسا لنادي نهضة بركان.

وكان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، قد أرسل في وقت سابق، خطابا إلى “الكاف”، احتج فيه على اعتداء رئيس الاتحاد المغربي على الحكم تيسيما، وطالب بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.

وبعد هذا الإيقاف، يكون لقجع قد تلقى ضربة موجعة ثانية في أقل من أسبوع، بعد الأولى التي تلقاها إثر الخروج المرير للمنتخب المغربي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.