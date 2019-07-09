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ضبط مواطن تورط في عمليات سلب وتهديد واحتيال

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 7:44 مساءً
ضبط مواطن تورط في عمليات سلب وتهديد واحتيال

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على (مواطن / في العقد الثالث من العمر)، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح وتهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات إضافةً لامتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد (26) حادثةٍ جنائية من بينها (19) عملية نصبٍ واحتيال. جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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2019-07-09 2019-07-09
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