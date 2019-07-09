تمثال ميلانيا ترامب يثير عاصفة

كشف النقاب عن تمثال بالحجم الطبيعي للسيدة الأمريكية الأولى أقيم قرب مسقط رأسها في سلوفينيا، لكنه لم ينل الاستحسان وأثار الكثير من الجدل. وتم نحت تمثال ميلانيا ترامب بتكليف من الفنان الأمريكي براد داوني، الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا له، قرب نهر «سافا» في قرية روزنو على بعد نحو 8 كيلومترات من بلدتها الأصلية سيفينكا بجنوب شرق سلوفينيا، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني.

ونحت الفنان الشعبي السلوفيني أليس زوبفيتش التمثال بواسطة منشار كهربائي، وأظهر ميلانيا ترامب وهي ترتدي الزي الأزرق السماوي نفسه الذي ارتدته خلال حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا على الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات