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علي جمعة يرد على جواز منع الحمل

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 7:54 مساءً
علي جمعة يرد على جواز منع الحمل

ردا على سؤال بجواز منع الحمل، أطلق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، علي جمعة، تصريحا بهذا الشأن، واستند في رأيه للإمام الغزالي.

جاء السؤال من سيدة تقول إن لديها ولدا وبنتا، ولا تريد الإنجاب مجددا.

جاءت إجابة الشيخ بجواز ذلك شرعا، حتى ولو كان السبب هو الخوف على جمال المرأة. واستند المفتي السابق للديار المصرية (2003-2013)، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لقول الإمام الغزالي: “ويجوز للمرأة حتى خوفا على جمالها”.

ويشتهر الشيخ، علي جمعة، بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المجددة، حيث اختير ضمن أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لأعوام (2009-2017) بحسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية (باستثناء عام 2015). وهو حاصل على دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر (1988)، والدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من قبل جامعة ليفربول (2011) لدوره في نشر التسامح والتفاهم بين الأديان على مستوى العالم.

المصدر: يوتيوب + وكالات

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