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الفنان فايز المالكي ينتصر للسعوديات ويهاجم الأجنبيات اللواتي يشوهن صورتهن

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 7:59 مساءً
الفنان فايز المالكي ينتصر للسعوديات ويهاجم الأجنبيات اللواتي يشوهن صورتهن

هاجم الفنان السعودي فايز المالكي شهيرات موقع “سناب شات”، اللواتي يعملن على “تقليد السعوديات وينتحلن شخصيتهن في صور مسيئة”.

ووجه المالكي رسالة مصورة “لكل مشهور في السناب يعيش في مملكة الإنسانية: احترم البلد الذي تعيش فيه! طلبنا الوحيد مثلما نحترمك احترمنا، مثلما نحترم عاداتك وتقاليدك احترم عاداتنا وتقاليدنا”.

واعتبر الفنان السعودي أن “أغلب مشهورات السناب شات اللي حالقة شعرها، واللي فارداه وتمشي بالسيارة وتتذمر من العيشة في السعودية، وتنشر خصوصياتها وتتمنى تسافر لبلد آخر، وفي النهاية تطلع ليست سعودية”.

وتابع: “يا ليت مثلما نحترمكن تحترمونا، لن نرضى الإساءة لبلدنا ولا للمرأة السعودية”.

وختم بالقول: “لكن كل التقدير والاحترام في بلدنا، لكن عليكن احترام عاداتنا وتقاليدنا، فما تفعلونه من الاستعراض والتفاهات بناتنا لا يسوونه”.

المصدر: “عكاظ”

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