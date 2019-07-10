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رسوب جماعي “محيّر” لطلاب صفٍّ كامل!

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 12:57 مساءً
رسوب جماعي “محيّر” لطلاب صفٍّ كامل!

في واقعة محيّرة، رسب طلّاب صفٍّ كاملٍ في إحدى مدارس مدينة رأس غارب المصرية، فيما أوضح مدير المدرسة أنّه يجهل سبب رسوب كلّ الطلاب. وقال مدير المدرسة الفنية الصناعية في مدينة رأس غارب المصرية حمدي العجيمي، إنّه يجهل سبب رسوب كلّ طلاب صفّ البترول بمدرسته رغم تفوقّهم في جميع السنوات الدراسية.

وأكّد العجيمي في تصريح لبرنامج «صباح الورد» على قناة «TeN» المصرية أنّ جميع الطلاب المتقدّمين للمدرسة متفوقون، وأنّ المدرسة ذاتها لا تقبل إلا أصحاب المعدّلات المرتفعة.

وأضاف أنّ جميع الطلاب المتقدمين للمدرسة يعرضون على لجنة من وزارة الشباب والرياضة والشركة العامة للبترول، ويخضعون لاختبارات طبية، قبل الموافقة على التحاقهم بالمدرسة.

من جهته، أكّد أحد الطلاب الذين اتصلوا بالبرنامج أنّه فوجئ هو وزملاؤه بخبر رسوبهم وحرمانهم من اختبارات الدور الثاني بحجّة «الغشّ الجماعي»، وهي التهمة التي نفاها الطالب والمدير بدليل أنّ الطلبة كانوا موزّعين على فوجَيْن مما يجعل الغش الجماعي أمراً مستحيلاً.

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2019-07-10 2019-07-10
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