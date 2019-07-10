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أمير المدينة يوجه بمنع الدراجات النارية في كورنيش ينبع

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 1:01 مساءً
أمير المدينة يوجه بمنع الدراجات النارية في كورنيش ينبع

كل الوطن – الرياض: وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بالتقيد بمنع المظاهر السلبية بشكل عام في حدائق وكورنيش محافظة ينبع والمحافظة على الذوق العام والممتلكات و التقيد بمنع قيادة الدراجات النارية في الأماكن العامة المخصصة للمتنزهين وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال اليومين الماضيين جوانب من المظاهر السلبية على الكورنيش ومنها قيام بعض الوافدين بإزعاج وتعكير صفو المتنزهين بالدراجات النارية أو الحيوانات التي يتم تأجيرها على الأطفال والمراهقين.

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