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وصل إلى مطار المدينة بالورود.. إستقبال الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 1:10 مساءً
وصل إلى مطار المدينة بالورود.. إستقبال الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين

كل الوطن – الرياض: ستقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين الذين تتواصل رحلاتهم تباعا إلى طيبة الطيبة ، وشهدت صالة الحج استقبالا حافلا بالورود والتمور وماء زمزم ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية خدمة لضيوف الرحمن ، وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بالي أن العناية وحسن الاستقبال يأتيان وفق التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بتأكيد الحرص على راحة الحجيج حتى إتمام كافة مناسكهم بيسر وسهولة وعودتهم إلى بلدانهم سالمين.

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2019-07-10 2019-07-10
عربي ودولي
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