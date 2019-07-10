وصل إلى مطار المدينة بالورود.. إستقبال الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين

كل الوطن – الرياض: ستقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين الذين تتواصل رحلاتهم تباعا إلى طيبة الطيبة ، وشهدت صالة الحج استقبالا حافلا بالورود والتمور وماء زمزم ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية خدمة لضيوف الرحمن ، وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بالي أن العناية وحسن الاستقبال يأتيان وفق التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بتأكيد الحرص على راحة الحجيج حتى إتمام كافة مناسكهم بيسر وسهولة وعودتهم إلى بلدانهم سالمين.