كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين مخدر بالمدينة المنورة.

وجاء في البيان” بفضل من الله تم القبض على المدعو / دورو جاي أولايمي – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتلقي كمية من الكوكائين المخدر وبيع كمية من النوع ذاته، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الاربعاء في المدينة المنورة”.