بالفيديو.. ريما بنت بندر: حرية المرأة تأتي من قدرتها على اتخاذ قراراتها المالية

كل الوطن – الرياض: أكدت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر أن معظم النساء في أماكن العمل لا يملكن التعليم والأدوات اللازمة لإدارة قرارتهم المالية وغالباً ما يكون خلفهن رجال لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وأوضحت في مقطع فيديو متداول أن هذا يعد معضلة كبيرة ، مستدلة على ذلك بتجربتها الشخصية عندما شغلت منصب “رئيس تنفيذي ” إذ كانت أغلب العاملات لدى الشركة يطلبن النصائح في الدعم المالي لأنهن يعتمدن على الآباء أو الأخوان أو الأزواج لإدارة قرارتهن المالية، لذا كان السؤال الذي يتبادر لذهنها كيف يمكن مساعدة هؤلاء النساء في تخطي ذلك؟ وأشارت إلى أنها أنشئت منظمة “ألف خير” بهدف تعليم وتثقيف المرأة في إدارة قراراتها المالية.

وقالت ” أنا مؤمنة تماماً بأن هؤلاء النساء ليس لهن القدرة فقط في اتباع الآخرين في تلك القرارات بل لهن قدرة عظيمة في تعلم المهارات لإدارة قراراتهن المالية بأعلى مستوى دون الاعتماد على أي شخص آخر.

وأشارت بأن لدى النساء أدوات الاكتفاء الذاتي ولكن المطلوب فقط نثقف المرأة وتبيان الفرق بين الالتزام والحاجة والإرادة، فعلى سبيل المثال “أريد أن أعطي أبنائي كل شي (إرادة)، واحتاج أن أعطيهم منزلاً (احتياج)، ويجب الالتزام بجميع المهام لتحقيق ذلك (التزام)، فهذا هو الفرق ونحن نعلمهن على الاحتياج الأقل من أجل تحقيق الالتزام.

وأكدت على أنها مؤمنة تماماً بأن جميع النساء اللاتي بدأن بالاعتماد الذاتي على أنفسهن في اتخاذ تلك القرارات هن نساء جديدات يملكن الاستقلالية التامة ويتخذن قرارات صائبة في المجال المالي فوق المتوقع ويؤمنّ المستقبل لأنفسهن ولبناتهن، مشددة على أن حرية المرأة تأتي من قدرتها على الاستقلالية في إدارة واتخاذ قراراتها المالية في حياتها.