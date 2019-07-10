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القهوة ليست للشرب هذه المرة… هكذا تستخدمينها لتذويب دهون البطن

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 5:30 مساءً
القهوة ليست للشرب هذه المرة… هكذا تستخدمينها لتذويب دهون البطن

يجمع الاختصاصيون على أن تناول الغذاء الصحي والحرص على ممارسة التمارين الرياضية هما الطريقتان الأكثر فعالية لخسارة الوزن وحرق الدهون، وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن.

وفي المقابل يمكن تفعيل نتائج العادات الحياتية الصحية من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة القهوة.

ولتحضيرها تمزج 3 ملاعق طعام من بودرة القهوة مع نصف كوب من الماء المغلي، حتى يتم الحصول على مزيج منسجم ومن دون اي تكتلات.

يطبق المزيج على البطن مع التدليك أثناء الاستحمام بواسطة حركات دائرية لمدة 10 إلى 15 دقيقة. وبعد ذلك تتم متابعة الاستحمام.

وللحصول على أفضل نتيجة، ينصح بتكرار الوصفة يومياً لمدة شهرين. ومن الممكن ملاحظة التغيير مع مرور الوقت.

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2019-07-10
الصحة والجمال
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