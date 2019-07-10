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ميركل: مقتنعة بقدرتي على مواصلة العمل

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 7:41 مساءً
ميركل: مقتنعة بقدرتي على مواصلة العمل

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، بعدما شوهدت ترتعش اليوم خلال استضافتها رئيس وزراء فنلندا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، إنها بخير ولا داعي لأن يقلق الناس بشأنها، وأكدت أنها مقتنعة بقدرتها على متابعة العمل.

وقاومت المستشارة الألمانية بطريقة لافتة اليوم الرعشة التي أصابتها للمرة الثالثة أمام عدسات الكاميرا.

ووقفت “المرأة الحديدية” بثبات خلال المراسم الرسمية لاستقبال ضيفها الفنلندي، وذلك بعدما بدت عليها في بداية الأمر حالة الارتعاش، وصمدت متماسكة حتى انتهاء المراسم.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستعتزل بعد نهاية ولايتها الرابعة عام 2021.

المصدر: “رويترز”

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2019-07-10
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