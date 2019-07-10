تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ماذا قال غوتيريش حول استجابة العالم لتحقيق الأهداف البيئية ومواجهة الفقر؟ كل الوطن ترامب: العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبا كل الوطن عطاء “سند محمد بن سلمان” يتجاوز 300 مليون ريال لحديثي الزواج كل الوطن ميركل: مقتنعة بقدرتي على مواصلة العمل كل الوطن القهوة ليست للشرب هذه المرة… هكذا تستخدمينها لتذويب دهون البطن كل الوطن بالفيديو.. ريما بنت بندر: حرية المرأة تأتي من قدرتها على اتخاذ قراراتها المالية كل الوطن طفل يقتل شقيقه بالرصاص في حائل كل الوطن الشورى لـ”الإعلام المرئي”: امنعوا الفن الهابط والمسيء للسعوديين كل الوطن وصل إلى مطار المدينة بالورود.. إستقبال الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين كل الوطن أمير المدينة يوجه بمنع الدراجات النارية في كورنيش ينبع
» » عطاء “سند محمد بن سلمان” يتجاوز 300 مليون ريال لحديثي الزواج

عطاء “سند محمد بن سلمان” يتجاوز 300 مليون ريال لحديثي الزواج

يشمل أكثر من 15 ألف مستفيد

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 5:40 مساءً
عطاء “سند محمد بن سلمان” يتجاوز 300 مليون ريال لحديثي الزواج

كل الوطن – واس: أعلن برنامج عطاء “سند محمد بن سلمان” عن صرف عطاء مبادرة “سند الزواج” في دفعته الرابعة، حيث بلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

ويأتي البرنامج استمرارًا للأعمال الإنسانية التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعيًا لصناعة أثر مستدام.

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم، علمًا بأن التسجيل لا يزال متاحًا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: ‏https://snad. org.sa/marriage

رابط مختصر
2019-07-10 2019-07-10
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن