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ترامب: العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبا

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 7:38 مساءً
ترامب: العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبا، متهدا طهران بالقيام بتخصيب اليورانيوم “سرا” رغم الاتفاق النووي.

وغرد ترامب في “تويتر” اليوم الأربعاء: “كانت إيران تقوم بالتخصيب سرا لفترة طويلة في انتهاك تام للصفقة المروعة البالغة قيمتها 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما”.

والمقصود هنا الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج التي حررت واشنطن جزءا منها وفق شروط الاتفاق النووي.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منها أحاديا في مايو 2018 “كان يفترض أن ينتهي سريانه خلال بضع سنوات”، وأضاف: “سيتم قريبا زيادة العقوبات إلى حد كبير!”

يأتي تصريح ترامب بالتزامن مع رسالة وجهتها واشنطن إلى مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الدولية قبيل عقده اليوم اجتماعا عاجلا بشأن النووي الإيراني، وأكدت فيه انفتاح الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، ملوحة إلى إمكانية تطبيع العلاقات معها بالكامل.

هذا وكان مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، قال أمس الثلاثاء، إن سياسة العقوبات ضد إيران فعالة وواشنطن “لن تتوقف عند هذا الحد”، بل ستزيد من الضغط على إيران حتى تتخلى عن برنامجها النووي، موضحا أن الهدف هو “الحصول على صفقة جديدة تلبي مصالح الولايات المتحدة”.

المصدر: RT

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