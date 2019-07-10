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ماذا قال غوتيريش حول استجابة العالم لتحقيق الأهداف البيئية ومواجهة الفقر؟

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 10 يوليو 2019 - 7:43 مساءً
ماذا قال غوتيريش حول استجابة العالم لتحقيق الأهداف البيئية ومواجهة الفقر؟

كل الوطن – واس: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاستجابة العالمية لتحقيق الأهداف البيئية ومواجهة الفقر التي اتفق عليها قادة العالم في عام 2015 م لم تحقق الطموح الكافي.

وأوضح غوتيريش في تقريره الأخير حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة أو أهـداف التنمية المستدامة أنه رغم اتخاذ الحكومات في جميع أنحاء العالم لمجموعة ضخمة من الإجراءات ما زال الناس والبلدان الأشد ضعفا يعانون أكثر من غيرهم.

وتابع : إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة تلزم البلدان بتعبئة الجهود لإنهاء كافة أشكال الفقر ومحاربة التفاوت وعدم المساواة ومعالجة تغير المناخ.

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2019-07-10 2019-07-10
عربي ودولي
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