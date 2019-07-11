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في خبر مفاجئ.. وفاة عارض الأزياء السعودي تومي عمران

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 11 يوليو 2019 - 12:37 مساءً
في خبر مفاجئ.. وفاة عارض الأزياء السعودي تومي عمران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام خبر وفاة الفنان وعارض الأزياء السعودي تومي عمران (36 عاما)، علما أنها ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها خبر وفاته.

وأفادت صحيفة “سيدتي” بأنها تواصلت مع شقيقة عمران التي أكدت خبر وفاته، حيث قالت: “دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورا نقلناه إلى المستشفى”.

وأضافت أنه توفي في 12 يونيو الماضي، وقامت عائلته بدفنه في اليوم التالي، متابعة “لم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها”.

وشدد: “من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأود أيضا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجا، وكل ما كان يذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات، وكان يعيش في تركيا ومرتبطا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه”.

وولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أب سعودي وأم تركية، وتربى في الولايات المتحدة وفرنسا، وأول زيارة له إلى السعودية كانت وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف الشخصية.

وعمل عمران الذي تعرض للعديد من الانتقادات، في مجال عرض الأزياء والغناء.

المصدر: سيدتي

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