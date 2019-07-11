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“الطفل بحالة جيدة”.. عائلة “تبيع” ابنها عبر الإنترنت!

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 11 يوليو 2019 - 12:44 مساءً
“الطفل بحالة جيدة”.. عائلة “تبيع” ابنها عبر الإنترنت!

صدم رواد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لدى رؤيتهم إعلانا غريبا تضع فيه عائلة ابنها “برسم البيع” على موقع متجر إلكتروني.

نشرت عائلة أسترالية إعلانا على موقع متجر شهير في الإنترنت لبيع طفلها مقابل 50 دولارا أستراليا (35 دولارا أمريكيا).

وذكر موقع News.com.au الإخباري، أن الإعلان عن بيع الطفل تم نشره في موقع Gumtree الإلكتروني، في قسم الألعاب. وكتب في الإعلان عبارة “الطفل في حالة جيدة” مع صورة شخصية له.

وأشار إعلان العائلة إلى عنوان التسليم، مع التوصيل المنزلي

يذكر أن المتاجر الإلكترونية تحظر نشر إعلانات عن بيع البشر على مواقعها الرسمية ولذلك تم حذف ذلك الإعلان لاحقا.

المصدر: لينتا. رو

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2019-07-11 2019-07-11
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