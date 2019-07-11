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“الغذاء والدواء”: إغلاق 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً تسوّق لمنتجات مخالفة (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 11 يوليو 2019 - 1:08 مساءً
“الغذاء والدواء”: إغلاق 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً تسوّق لمنتجات مخالفة (صور)

كل الوطن – الرياض: أسهمت الحملة المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضبط مروجي منتجات تخضع لإشراف الهيئة بطرق مخالفة، في ضبط عشرات المخالفين وإغلاق مئات المواقع والحسابات الالكترونية التي تروج لتلك المنتجات.

ومنذ بداية العام الحالي (2019)، نجحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات المعنية في رصد وضبط 478 موقعاً إلكترونياً و 27 حساباً في شبكات التواصل الاجتماعي جميعها تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، وأخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية، وبلغ إجمالي المنتجات المضبوطة خلال الحملة 36 ألف منتج.

وجرى إغلاق تلك المواقع والحسابات المخالفة، بعد التواصل مع المسؤولين عنها وأصحابها، وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلانات المنشورة عبر منصاتهم.

وشمل الجانب التوعوي من الحملة التي نفذتها “الغذاء والدواء” التحذير من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية “فوريفر” بتشغيلاتها كافة، لعدم التأكد من خلوها من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ولأن هذه المنتجات تسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامتها، فضلاً عن أنها غير مسجلة لديها ولم يتم فسحها.

وتضمنت المكملات الغذائية للعلامة التجارية “فوريفر” التي حذرت منها الهيئة عبر منصاتها الالكترونية: فوريفر أركتيك سي Forever Arctic sea))، و فوريفر مالتي – ماكا (Forever Multi-Maca)، و فوريفر جارسينيا بلاس (Forever Garcinia plus)، و Vitolize (Women Vitality Supplement)، و Forever Therm، و فوريفر رويال جيللي (Forever Royal Jelly)، و فوريفر فيلدز أوف جرينز (Forever Fields Of Greens)، و فوريفر بي12 بلس (Forever B12 Plus)، و فوريفر أكتيف بروبيوتيك (Forever Active Probiotic)، و فوريفر حبوب لقاح نحل فوريفر (Forever Bee Pollen)، و فوريفر ليسيوم بلس (Forever Lycium Plus)، و Vitolize (Men Vitality Supplement)، و فوريفر جين شيا (Forever Gin-Chia)، و Forever C9 Dietary Supplement Kit، و فوريفر أركتيك سي (Forever Arctic Sea)، و Forever Lean.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

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2019-07-11 2019-07-11
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