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المجلس العسكري الانتقالي السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 11 يوليو 2019 - 11:15 مساءً
المجلس العسكري الانتقالي السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء اليوم الخميس، عن إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان.

وأفادت اللجنة، في بيان مقتضب نقله التلفزيون السوداني، بـ “إحباط محاولة انقلابية فاشلة” على السلطة في الخرطوم، دون ذكر أي تفاصيل حول الموضوع.

ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها نحو 90 شخصا.

وسبق أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى حاليا السلطة في السودان، يوم 12 يونيو الماضي، عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد، وإلقاء القبض على مجموعة ضباط مشاركين في هذا الحراك.

المصدر: التلفزيون السودانية + وكالات

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