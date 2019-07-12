“تويتر” تشدد الرقابة على التغريدات المسيئة للأديان

أ ف ب: أعلن موقع تويتر أنه باشر اليوم الثلاثاء فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على الكراهية، في محاولة جديدة لضبط التعابير المسيئة على هذه المنصة للتواصل الاجتماعي.

وفي نص نشر على مدونتها أعلنت منصة تويتر أنها ستزيل التغريدات التي “تحتقر أشخاصا على أساس دينهم” بعد تبلغها بذلك.

وأوضحت تويتر أن التغريدات التي نشرت قبل الثلاثاء وتم الابلاغ عنها ستزال أيضا، لكن من دون تجميد حساب الشخص الذي كتب التغريدة المسيئة.

لكن المنصة لم تشر بالمقابل ما إذا كانت التغريدات المسيئة التي نشرت بعد الثلاثاء ستجمد حسابات أصحابها.

وتشرح قرارها مستشهدة بأمثلة تستهدف دينا معينا كالقول عنه إنه “مثير للاشمئزاز” أو وصف أتباعه بأنهم “بهائم قذرة”.

وتأتي هذه الخطوة لتويتر في إطار حملة أوسع لمكافحة تعليقات الكراهية، وسبق أن أعلنت إجراءات مماثلة تطاول المسؤولين السياسيين الذين يحضون على العنف او على الكراهية.