وفاة الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله

رحل عن عالمنا صباح اليوم المؤرخ السينمائي والناقد، يوسف شريف رزق الله، أحد أعلام نقاد السينما في مصر عن عمر يناهز 77 عاما.

وقد تمكن الراحل، من خلال تحليلاته، وبرامجه في التلفزيون المصري، من التعريف بفن السينما، ومدارسه المختلفة، حيث كانت برامجه تحظى بشعبية واسعة.

وعمل رزق الله محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة.

عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتلفزيون المصري منذ 1975، واسمه “أوسكار” عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية بالتلفزيون المصري.

شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا.

نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

المصدر: صدى البلد