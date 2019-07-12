أمريكا.. اعتقال مغن شهير بتهم تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية!

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة نيويورك اعتقلت مغنيا مشهورا يدعى روبرت كيلي، بناء على سجل حافل من التهم المتعلقة باستغلال الأطفال في أعمال إباحية وجنسية وإعاقة العدالة.

وأفيد في هذا الشأن بأن فريقا من شرطة نيويورك، بالتعاون من عملاء فدراليين، اعتقلوا المغني كيلي مساء أمس في مدينة شيكاغو.

وتقول السلطات الأمريكية أن كيلي يواجه 13 تهمة، بما في ذلك استغلال الأطفال في أعمال إباحية، وإغراء قاصر بممارسة نشاط جنسي إجرامي، وعرقلة العدالة.

وكيلي هو موسيقى ومغن وكاتب أغاني ومنتج فاز 3 مرات بجائرة “غرامي” التي توصف بأنها واحدة من الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة.

وكان الادعاء الأمريكي اتهم في فبراير الماضي رسميا، المغني المشهور باسم “آر كيلي” بالاعتداء الجنسي على 3 فتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 17 عاما.

المصدر: صحف أمريكية