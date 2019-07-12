تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ريهام سعيد تحكي عن إصابتها بـ “مثلث الموت” وإزالة أنفها بالكامل! كل الوطن علامتان تحذيريتان لخطر الإصابة بنوبة قلبية! كل الوطن تفاصيل جديدة عن السعودي المفقود في شلالات نياغارا كل الوطن بعد نجاح حفل الباحة.. أصالة: روحي سعودية كل الوطن وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج كل الوطن “لا إله إلا الله” مكتوبة على أحذية في محال إسرائيلية.. وغضب فلسطيني واسع كل الوطن فتوى سعودية بشأن إقتناء الحيوانات والطيور المحنطة! كل الوطن فرنسا.. مشجع جزائري يدهس عائلة ويقتل امرأة أثناء احتفالات بفوز منتخب بلاده كل الوطن أمريكا.. اعتقال مغن شهير بتهم تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية! كل الوطن وفاة الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله
» » أمريكا.. اعتقال مغن شهير بتهم تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية!

أمريكا.. اعتقال مغن شهير بتهم تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2019 - 11:37 صباحًا
أمريكا.. اعتقال مغن شهير بتهم تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال إباحية!

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة نيويورك اعتقلت مغنيا مشهورا يدعى روبرت كيلي، بناء على سجل حافل من التهم المتعلقة باستغلال الأطفال في أعمال إباحية وجنسية وإعاقة العدالة.

وأفيد في هذا الشأن بأن فريقا من شرطة نيويورك، بالتعاون من عملاء فدراليين، اعتقلوا المغني كيلي مساء أمس في مدينة شيكاغو.

وتقول السلطات الأمريكية أن كيلي يواجه 13 تهمة، بما في ذلك استغلال الأطفال في أعمال إباحية، وإغراء قاصر بممارسة نشاط جنسي إجرامي، وعرقلة العدالة.

وكيلي هو موسيقى ومغن وكاتب أغاني ومنتج فاز 3 مرات بجائرة “غرامي” التي توصف بأنها واحدة من الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة.

وكان الادعاء الأمريكي اتهم في فبراير الماضي رسميا، المغني المشهور باسم “آر كيلي” بالاعتداء الجنسي على 3 فتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 17 عاما.

المصدر: صحف أمريكية

رابط مختصر
2019-07-12 2019-07-12
جرائم وحوادثمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن