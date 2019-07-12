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فتوى سعودية بشأن إقتناء الحيوانات والطيور المحنطة!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2019 - 12:12 مساءً
فتوى سعودية بشأن إقتناء الحيوانات والطيور المحنطة!

أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، المستشار في الديوان الملكي، عبد الله المطلق، بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، مشيرا إلى أن مرجع ذلك يعود لكونها حقيقية وليست تماثيل.

وشدد المطلق في برنامج تلفزيوني على عدم “جواز صناعة التماثيل لبني آدم أو للحيوانات لكون ذلك من التصوير الذي نهى عنه النبي، صلى الله عليه وسلم، ولعن أصحابه”.

وبشأن حكم اقتناء تحف أو تماثيل للحيوانات أو الطيور كبيرها وصغيرها، قال الشيخ: “هذه التماثيل التي توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل، وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية”.

المصدر: سبق

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2019-07-12 2019-07-12
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