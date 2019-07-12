لماذا يتعرض محمد عبده للنقد والتقريع مع كل مرة يُعلن فيها عن حفلٍ جديد له؟

أحيا المطرب السعودي الملقب بفنان العرب “محمد عبده” حفلاً غنائياً جديداً مساء الأربعاء في مدينة الباحة السعودية.
وأفادت تقارير بأن تذاكر الحفل الذي شاركت فيه أيضاً المطربة المصرية أنغام قد بيعت عن آخرها. وعلى الرغم من ذلك، أظهر التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنقساماً بشأن أحدث حفلات محمد عبده.
وأتبع بعض المغردين الحفل بتداولٍ كثيف لمقاطع منه، سيما الأغنية الحصرية التي قدمها الفنان السعودي لمنطقة الباحة.
وعبر الكثيرون عن استحسانهم للأغنية الجديدة وغيرها من الأغاني التي قدمها عبده فكتب مثلاً خالد اليامي معلقاً: “الذهب لا يصدأ”.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rgh1990m
ليش يخليني احبه اكثررررر كذا ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
#محمد_عبده_في_الباحه pic.twitter.com/053ENIwvrw
— The رويدا 🧸 (@Rgh1990m) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Rgh1990m
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ba66528
#محمد_عبده_في_الباحه اجتمع جمال الطبيعة وحسن اختيار الاغاني من الفنان للمكان الحفل فظهر تميز لكل شئ و أكتملت الروعة
— عبدالرحمن ال عثمان (@ba66528) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ba66528
ولكن الكثيرين عبروا عن آراء مخالفة نالت من الفنان الذي أتم عامه السبعين الشهر الماضي.
وبإستخدام هاشتاغ #محمد_عبده_في_الباحه وجه هؤلاء انتقادات للمطرب بسبب كثرة حفلاته وقد تقدم به العمر.
ويُلاحظ أن مثل هذه الانتقادات الموجهة لعبده تبرز بشكلٍ متواتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل مرة ترد فيها أنباء عن حفلٍ جديد له.
وكان تركي آل الشيخ مدير الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أدلى بدلوه في هذه المسألة قبل أسابيع فمازح محمد عبده بشأن كثرة حفلاته في المملكة، الأمر الذي أثار المسألة مجدداً إلى جانب عاصفة من الجدل بشأن مفهوم آل الشيخ للترفيه.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh
أبونورة … لانوصل للبلوك 😜 pic.twitter.com/ZJfSXZmeI4
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢١ يونيو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh
ولم يبد المنتقدون لعبده أي تحفظٍ أو استياء على أدائه خلال الحفلات.
واقتصر الانتقاد على العدد الكبير للحفلات التي يحييها محمد عبده ضمن فعاليات هيئة الترفيه إلى جانب تقدمه في السن.
من بين هؤلاء مستخدم يسمي نفسه على تويتر “أبو سعد” كتب يقول: “يا بن عبده وصلت السبعين وباقي ما اتعظت؟ ألم تسمع قول الفرزدق: أطعتكَ يا إبليسُ سبعين حجة / فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررتُ إلى ربي وأيقنت أنني / ملاقٍ لأيامِ المنونِ حِمامي”.
أما من أطلق/ت على نفسه/ا “الجليلة” فعقب/ت: “أستغفر الله هالشايب ما يتعب أبد #محمد_عبده_في_الباحه”.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Majed_0908
اول مره اغادر الحفله مبكراً 🙁 #محمد_عبده_في_الباحه
— ماجد #غريب_الدار (@Majed_0908) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Majed_0908
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amoonh0357
#محمد_عبده_في_الباحة. هاه ما تعلقت فيه نحله وهو يغني😒 الله لا يحيي ذالوجه. الله المستعان مدري متى بيتوبون. ☹️
— أمــآاآاني ☻ (@amoonh0357) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @amoonh0357
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nora96337647
خلاص يامحمد عبده تكفى خلاص .. في كل مكان يطلع لي #محمد_عبده_في_الباحه
— نورة فهد (@Nora96337647) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Nora96337647
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sal2019am
قال الشاعر إذا لمرء اعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد #محمد_عبده_في_الباحه
— Seme3 (@sal2019am) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @sal2019am
وكان محمد عبده قد بدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينيات عندما سجل أول أغانيه في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن يتجه إلى تلحين أغانيه بنفسه ويصبح أحد أبرز الفنانين الذين سطروا تاريخ الأغنية السعودية.
وأصبح محمد عبده في فترة السبعينيات “سفيراً” للأغنية السعودية والخليجية، إذ غنى على مسارح العديد من الدول العربية ونال لقب “مطرب الجزيرة العربية”، قبل أن يستقر عليه لقب “فنان العرب” الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بعد إحيائه حفلاً بتونس.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zizi_x0
#محمد_عبده_في_الباحه بس جا الباحه انا سافرت😢 اه بس يامحمد عبده كم احبه هو وفنّه من اول احبه والحين بحبه اكثر بعد ماغنّى بالباحه♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/jLEkLcdq6d
— زينه🍭 (@zizi_x0) ١١ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @zizi_x0
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @skh14111
#محمد_عبده_في_الباحه ودّوني شوارع الباحه او ابها وأعطوني سماعه ماتشغل غير ابو نورة💙 pic.twitter.com/LZIJ16cBqV
— عبدالله المطيري (@skh14111) ١٠ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @skh14111
مسيرة محمد عبده
وغنى محمد عبده خلال مسيرته الغنائية لكبار الشعراء العرب والخليجيين، ومن أبرزهم بدر شاكر السياب وعبد الله الفيصل وطلال الرشيد.
ومن أشهر أغاني محمد : الأماكن وكل ما نسنس ومذهلة.
وعلى الصعيد الشخصي، يُعرف عن عبده، الذي يناديه معجبوه بلقبه “أبو نورة”، أنه عاش طفولة ومراهقة صعبة بسبب الفقر الذي كانت تعيشه أسرته ووفاة أبيه في سنٍ مبكرة.