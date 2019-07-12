لماذا يتعرض محمد عبده للنقد والتقريع مع كل مرة يُعلن فيها عن حفلٍ جديد له؟

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ba66528

#محمد_عبده_في_الباحه اجتمع جمال الطبيعة وحسن اختيار الاغاني من الفنان للمكان الحفل فظهر تميز لكل شئ و أكتملت الروعة — عبدالرحمن ال عثمان (@ba66528) ١١ يوليو ٢٠١٩

ولكن الكثيرين عبروا عن آراء مخالفة نالت من الفنان الذي أتم عامه السبعين الشهر الماضي.

وبإستخدام هاشتاغ #محمد_عبده_في_الباحه وجه هؤلاء انتقادات للمطرب بسبب كثرة حفلاته وقد تقدم به العمر.

ويُلاحظ أن مثل هذه الانتقادات الموجهة لعبده تبرز بشكلٍ متواتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل مرة ترد فيها أنباء عن حفلٍ جديد له.

وكان تركي آل الشيخ مدير الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أدلى بدلوه في هذه المسألة قبل أسابيع فمازح محمد عبده بشأن كثرة حفلاته في المملكة، الأمر الذي أثار المسألة مجدداً إلى جانب عاصفة من الجدل بشأن مفهوم آل الشيخ للترفيه.

ولم يبد المنتقدون لعبده أي تحفظٍ أو استياء على أدائه خلال الحفلات.

واقتصر الانتقاد على العدد الكبير للحفلات التي يحييها محمد عبده ضمن فعاليات هيئة الترفيه إلى جانب تقدمه في السن.

من بين هؤلاء مستخدم يسمي نفسه على تويتر “أبو سعد” كتب يقول: “يا بن عبده وصلت السبعين وباقي ما اتعظت؟ ألم تسمع قول الفرزدق: أطعتكَ يا إبليسُ سبعين حجة / فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررتُ إلى ربي وأيقنت أنني / ملاقٍ لأيامِ المنونِ حِمامي”.

أما من أطلق/ت على نفسه/ا “الجليلة” فعقب/ت: “أستغفر الله هالشايب ما يتعب أبد #محمد_عبده_في_الباحه”.

وكان محمد عبده قد بدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينيات عندما سجل أول أغانيه في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن يتجه إلى تلحين أغانيه بنفسه ويصبح أحد أبرز الفنانين الذين سطروا تاريخ الأغنية السعودية.

وأصبح محمد عبده في فترة السبعينيات “سفيراً” للأغنية السعودية والخليجية، إذ غنى على مسارح العديد من الدول العربية ونال لقب “مطرب الجزيرة العربية”، قبل أن يستقر عليه لقب “فنان العرب” الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بعد إحيائه حفلاً بتونس.

مسيرة محمد عبده

وغنى محمد عبده خلال مسيرته الغنائية لكبار الشعراء العرب والخليجيين، ومن أبرزهم بدر شاكر السياب وعبد الله الفيصل وطلال الرشيد.

ومن أشهر أغاني محمد : الأماكن وكل ما نسنس ومذهلة.

وعلى الصعيد الشخصي، يُعرف عن عبده، الذي يناديه معجبوه بلقبه “أبو نورة”، أنه عاش طفولة ومراهقة صعبة بسبب الفقر الذي كانت تعيشه أسرته ووفاة أبيه في سنٍ مبكرة.