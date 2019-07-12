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لماذا يتعرض محمد عبده للنقد والتقريع مع كل مرة يُعلن فيها عن حفلٍ جديد له؟

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2019 - 7:49 مساءً
لماذا يتعرض محمد عبده للنقد والتقريع مع كل مرة يُعلن فيها عن حفلٍ جديد له؟

أحيا المطرب السعودي الملقب بفنان العرب “محمد عبده” حفلاً غنائياً جديداً مساء الأربعاء في مدينة الباحة السعودية.

وأفادت تقارير بأن تذاكر الحفل الذي شاركت فيه أيضاً المطربة المصرية أنغام قد بيعت عن آخرها. وعلى الرغم من ذلك، أظهر التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنقساماً بشأن أحدث حفلات محمد عبده.

وأتبع بعض المغردين الحفل بتداولٍ كثيف لمقاطع منه، سيما الأغنية الحصرية التي قدمها الفنان السعودي لمنطقة الباحة.

وعبر الكثيرون عن استحسانهم للأغنية الجديدة وغيرها من الأغاني التي قدمها عبده فكتب مثلاً خالد اليامي معلقاً: “الذهب لا يصدأ”.

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2019-07-12 2019-07-12
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