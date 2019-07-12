“شعبة الورق والكرتون” ترفع 3 مذاكرات بمشاكل القطاع لرئيس الوزراء

قررت شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات فى اجتماعها الذى عقد مؤخرا، رفع 3 مذكرات لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية بالمشاكل التى تواجه القطاع فيما يتعلق بالاستيراد، وتراخيص المصانع .

قال محمد عاشور، عضو الشعبة رئيس مجلس إدارة شركة سمارت بيبر، إن المذاكرات المقرر رفعها للجهات المذكورة سلفا، تتناول المطالبة بفرض رسم وارد على كل أنواع الورق الداخلة فى التصنيع والتغليف المستوردة من الخارج، التى يوجد لها مماثل محلى، على أن يتم قصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات المستوردة واستفادتها من الإعفاءات الجمركية.

أشار إلى أنه سيتم المطالبة بوقف تخصيص أراض، ومنح تراخيص لمصانع الورق الجديدة لمدة عام، ويجدد القرار حسب احتياجات السوق حتى لا تتأثر الصناعة المحلية نتيجة لزيادة المعروض، وضم مجال إنتاج الكرتون السميك إلى منظومة العمل الرسمية.

اوضح عاشور أن مجلس إدارة الشعبة، يقوم بتنظيم زيارات ميدانية لمناطق تجمعات صناعة الورق فى مناطق:« بنى سويف، والفيوم، وبرج العرب، والمحلة»، للتعرف على المشاكل التى تواجه المصنعين، ومحاولة حلها بمخاطبة الجهات الرسمية، فضلا عن مناقشة مشاكل الصرف الصناعى، ومعالجة المياه لتطبيق معايير الالتزام البيئي فى مجال الصناعات الورقية.

ألمح إلى أن أعضاء الشعبة اقترحوا إمكانية تخفيض أسعار المادة الخام الداخلة فى صناعة الورق، خلال الأيام المقبلة، غير أن الأمر ما زال قيد الدراسة، بعد صدور قرار رفع المحروقات يوم الجمعة الماضى.

المصدر: المال