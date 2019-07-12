محكمة سويسرية تمنع ديكا من ممارسة حقه الطبيعي ليلا!

انتقلت عدوى محاكمة الديكة من فرنسا إلى سويسرا، حيث رفع سكان كانتون زيوريخ دعوى قضائية ضد جار بنى قن دجاج في مرآب بالقرب من المنزل.

وأكد المدعي استياءه من الديك، الذي يصيح في أغلب الأوقات بصوت عال جدا. وتأكيدا لادعائه، حسب الرجل عدد المرات التي يصيح فيها الديك وكانت تتراوح بين 14 إلى 44 مرة في الساعة، وأن درجة الصوت، تصل إلى 48 ديسيبل.