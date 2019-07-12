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محكمة سويسرية تمنع ديكا من ممارسة حقه الطبيعي ليلا!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2019 - 10:47 مساءً
محكمة سويسرية تمنع ديكا من ممارسة حقه الطبيعي ليلا!

انتقلت عدوى محاكمة الديكة من فرنسا إلى سويسرا، حيث رفع سكان كانتون زيوريخ دعوى قضائية ضد جار بنى قن دجاج في مرآب بالقرب من المنزل.

وأكد المدعي استياءه من الديك، الذي يصيح في أغلب الأوقات بصوت عال جدا. وتأكيدا لادعائه، حسب الرجل عدد المرات التي يصيح فيها الديك وكانت تتراوح بين 14 إلى 44 مرة في الساعة، وأن درجة الصوت، تصل إلى 48 ديسيبل.

وشككت المحكمة بدقة هذه القياسات، لأنها أجريت بواسطة هاتف ذكي، ومع ذلك اعترفت بقبول هذه الطريقة “بشكل مشروط” واستجابت جزئيا لمتطلبات المدعي.

وتم تكليف صاحب الديك “بضمان سكوت” الطائر من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحا في أيام الأسبوع جميعها ما عدا يوم الأحد، الذي يجب أن يضمن فيه “صمت” الديك من العاشرة مساء حتى التاسعة صباحا. وعلاوة على ذلك تم حظر مغادرة الديك القن نهائيا.

وكانت فرنسا قد شهدت حالة ممثالة بداية الشهر الجاري عندما وجهت محكمة روشفور الفرنسية تهمة “الإزعاج الصوتي” للديك “موريس”، على خلفية شكوى من الجيران بسبب صياحه المبكر صباح كل يوم.

المصدر: نوفوستي

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2019-07-12
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