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توارت عن الأنظار في البلاد.. الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية مصرية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 12 يوليو 2019 - 11:19 مساءً
توارت عن الأنظار في البلاد.. الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية مصرية

قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اية خلايا او تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالامن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

المصدر: القبس

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