بالصور.. أفضل ماسكات النشا لتفتيح البشرة

تتعرض البشرة للإرهاق والاسمرار مع الوقت، نتيجة الإجهاد وعوامل الجو وأشعة الشمس، وتحتاج البشرة لتدليكٍ وماسكات لمنحها الحيوية وتفتيحها مرة أخرى.

ويُعتبر النشا من أفضل طرق تفتيح البشرة، وبتكاليف بسيطة، حيث توجد العديد من الماسكات من النشا التي سوف تساعدكِ في تفتيح البشرة ومكافحة البقع والتجاعيد وحب الشباب.

ويحتوي النشا على البروتين الذي يساعد على تعزيز الكولاجين في البشرة، للحفاظ على شبابها وإخفاء علامات الشيخوخة. كما يساعد فيتامين (أ) الموجود في النشا على تفتيح البقع الغامقة التي تظهر على البشرة، مثل النمش والبقع الناتجة عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ويعمل النشا على ترطيب الجلد ومنع جفافها لاحتوائها على البوتاسيوم، وتعمل الكربوهيدرات في النشا على تغذية البشرة وإمدادها بالطاقة لتساعدها على التجدد.

ماسك النشا مع الزبادي

ماسك النشا مع الزبادي

المكونات – ملعقتان كبيرتان من الزبادي – عصير ليمونة – ملعقة نشا ذرة

طريقة التحضير – اخلطي ملعقتي الزبادي مع ثلاث قطرات من عصير الليمون. – أضيفي على الخليط ملعقة النشا. – اخلطي المكونات بشكل جيد، وطبقيها على بشرة نظيفة واتركيها لمدة 15دقيقة. – اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وستلاحظين النتيجة بعد تكرار الطريقة، وذلك مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا بالبيض والبرتقال

ماسك النشا بالبيض والبرتقال

المكونات – ملعقتان كبيرتان من النشا – بيض بيضة كبيرة – ملعقة كبيرة عسل – ملعقتان كبيرتان عصير برتقال

الطريقة – اخلطي بياض البيض مع عصير البرتقال والعسل والنشا. – ضعي طبقتين من الخليط على الوجه واتركيها حتى تجف. – اِغسلي وجهكِ من الأسفل للأعلى بحركة دائرية بماء بارد.

ماسك النشا مع صودا الخبز والعسل

ماسك النشا مع صودا الخبر والعسل

المكونات – ملعقة كبيرة من مسحوق النشا – ملعقة صغيرة من صودا الخبز – ملعقة صغيرة من العسل – نصف كوب ماء الورد

طريقة التحضير – اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق، حتى تحصلي على خليط متجانس. – طبقي الخليط على بشرتكِ والرقبة، مع التدليك في حركات دائرية بأطراف الأصابع لبضع دقائق. – يُترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف جيدًا بالماء البارد.