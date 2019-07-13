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حماس بعد لقاء مع المخابرات المصرية: لن نقبل إلا بكسر الحصار عن غزة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 13 يوليو 2019 - 1:44 مساءً
حماس بعد لقاء مع المخابرات المصرية: لن نقبل إلا بكسر الحصار عن غزة

أعلنت “حماس” أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن القطاع، وذلك في بيان أصدرته في أعقاب اجتماع عقدته قيادة الحركة مع وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة، اليوم الجمعة.

وأكدت الحركة في بيانها أن “العدو يفهم أن المقاومة في قطاع غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن القطاع”.

وعقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، مباحثات مع وفد المخابرات المصرية برئاسة الوكيل، أيمن بديع، وعضوية اللواء، أحمد عبد الخالق، والعميد تامر، في غزة، تم خلالها بحث “التفاهمات مع العدو”، بحسب بيان الحركة.

وأكدت حماس على أهمية “الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين”.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان القيادي في حماس فتحي حماد، أن الحركة تمهل “العدو الصهيوني” لكسر الحصار عن قطاع غزة وأن يطبق “التفاهمات”، وإلا فإن الحركة لديها أساليب ووسائل، وهي “تنتظر الإذن لتنطلق قوة وعزما وانفجارا في الأعداء”، على حد تعبيره.

المصدر: موقع حركة حماس

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