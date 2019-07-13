إصابة مذيعة سورية بحادث “أليم” في مطار بهولندا (صورة)

تعرضت المذيعة السورية، هبة حيدري، لحادث وصفته بالأليم في مطار بهولندا، أصيبت خلاله إصابة بالغة في ركبتها، وتمت سرقة حقيبتها.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.

وأوضحت أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي