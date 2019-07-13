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إصابة مذيعة سورية بحادث “أليم” في مطار بهولندا (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 13 يوليو 2019 - 5:47 مساءً
إصابة مذيعة سورية بحادث “أليم” في مطار بهولندا (صورة)

تعرضت المذيعة السورية، هبة حيدري، لحادث وصفته بالأليم في مطار بهولندا، أصيبت خلاله إصابة بالغة في ركبتها، وتمت سرقة حقيبتها.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.

وأوضحت أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.

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الحمدلله على قضائه وقدره … سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء … مرات ممكن تغير مجرى حياتك حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لاتساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة "الرباط الصليبي" ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم … بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة الى اسبانيا … يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في ايام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم او امراض او غيره ومامنحب نظهر بأوجاعنا أمامكم حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير … كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وماتصير بحياتي نقطة ضعف 😔 تبقوا بخير جميعاً 🙏🏼❤️

Публикация от هبة حيدري H.H (@hiba.haidari)

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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2019-07-13 2019-07-13
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