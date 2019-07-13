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مدير مهرجان قرطاج يسخر من لقب إليسا.. والأخيرة ترد!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 13 يوليو 2019 - 5:51 مساءً
مدير مهرجان قرطاج يسخر من لقب إليسا.. والأخيرة ترد!

ردت النجمة اللبنانية، إليسا، على مدير مهرجان قرطاج التونسي، مختار الرصاع، بعد أن سخر من لقبها الفني المعروف “ملكة الإحساس”.

وقالت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الناس بتروح وتيجي، وتبقى إليسا ملكة قرطاج”.

وكان الرصاع قد أثار جدلا واسعا بعد تصريحاته على إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية، حين تحدث عن عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، بطريقة اعتبرها البعض مسيئة لتاريخ هؤلاء النجوم.

وتعليقا على عدم مشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في فعاليات المهرجان منذ عام 2009، قال الرصاع إنها لا تعجبه وسخر من لقب “ملكة الإحساس” الذي يطلق عليها، مشيرا إلى أنه يناسب أكثر الفنانة اللبنانية نجوى كرم والمصرية شيرين عبد الوهاب.

وافتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ55 يوم الخميس بعرض لسيمفونية الرقص “بحيرة البجع”، لباليه سان بطرسبورغ الروسي، وذلك في ليلة استثنائية ملؤها الفرح، إثر ترشح المنتخب التونسي لكرة القدم إلى المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 صفر.

المصدر: RT

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2019-07-13 2019-07-13
فنون ونجوم
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