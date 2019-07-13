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لاجئ سياسي سوري متهم في قضية اغتصاب فتاة وقتلها

الشرطة الفرنسية ألقت عليه القبض

كل الوطنآخر تحديث : السبت 13 يوليو 2019 - 6:35 مساءً
لاجئ سياسي سوري متهم في قضية اغتصاب فتاة وقتلها

أعلنت السلطات الفرنسية في مدينة “مون دو مارسان” إلقاء القبض على لاجئ سياسي سوري (32 سنة) قالت إنه المتهم في اغتصاب وقتل الشابة جوانا بلان.

وقال موقع “france bleu” إن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المتهم من خلال بصمات الحمض النووي، التي وجدت على جثة الضحية، وتمت مقارنتها بالبصمات الجينية للمتهم المتوفرة في قاعدة المعلومات لدى الشرطة، مضيفة أن اللاجئ السوري متهم عام 2018 في قضية ممارسة العنف ضد زوجته التي وصل برفقتها إلى فرنسا عام 2016.

كما تعقبت الشرطة أثر الهاتف الخاص بجوانا، الذي لم تعثر عليه مع الجثة، فتبين أنه تم وضع بطاقة جديدة به، تحمل الرقم الخاص بالمتهم.

وذكر المسؤول القضائي في ندوة صحفية، أنه لا يستبعد أن تكون الضحية قد تعرضت لاغتصاب جماعي، لذا تم توقيف 3 أشخاص آخرين يقيمون مع المتهم الرئيسي بالمنزل نفسه، لكنه رفض الإفصاح عن أي معلومات حولهم، فيما أكد أحد المواقع أنهم من جنسيات أجنبية، ويتواجدون بفرنسا بطريقة غير قانونية.

وينفي المتهم الرئيسي حتى الآن كل التهم الموجهة إليه، وإذا ما ثبتت بحقه وبحق الموقوفين الآخرين، فتنتظرهم عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية عثرت على جوانا بلان، البالغة من العمر 24 عاما ، ميتة صباح يوم الأحد الماضي، في نفق للمشاة، يمر تحت السكك الحديدية، في مدينة مونت دي مارسان.

المصدر: موقع فرانس بلو

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جرائم وحوادث
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