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حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 14 يوليو 2019 - 3:24 مساءً
حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في المشاعر المقدسة

العاصمة – واس: وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، باتخاذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من تثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال في أي مشعر.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أياً كانت مسبباتها.

وأكد أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة بما فيها مبانٍ ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج دون استثناء، وأن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إدخال الغاز إلى المشاعر، وضبط أسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقال الفريق العمرو: إن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج تقوم بجولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة، مؤكدًا أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة في الحد من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية، مثمنًا التفاعل والاستجابة لتنفيذ القرار من كل الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة.

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