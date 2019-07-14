وزارة في الكويت تطلب استرداد 29 ديناراً من معلمة في مصر

كل الوطن – الرياض: طالبت وزارة التربية الكويتية الجهات المعنية في مصر بتحصيل 29 ديناراً من معلمة قالت أنها حصلت عليها دون وجه حق خلال تسوية مستحقاتها.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن السفارة الكويتية في مصر ممثلة بالملحق الثقافي خاطبت المعلمة بعد الوقوف على عنوانها عبر كتاب رسمي طالبتها من خلاله بالحضور إلى مقر المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة لسداد المبلغ المستحق عليها يما يعادله بالجنيه المصري.

وقالت السفارة في الخطاب : «أبلغتنا وزارة التربية بدولة الكويت بأنه عند تسوية مستحقاتك المالية تبيّن مديونيتك لهذه الوزارة بمبلغ وقدره تسعة وعشرون ديناراً و274 فلساً، وذلك عن رواتب صٌرفت لك دون وجه حق»، مشددة على ضرورة سدادها المبلغ تلافياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.