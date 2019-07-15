لماذا تضع مغنية إندونيسية شريطا لاصقا على فمها أثناء النوم؟

صدمت المغنية الإندونيسية أندين جمهورها بنشر قصة طويلة على موقع إنستغرام تتحدث خلالها عن التنفس، وأرفقتها بمجموعة صور لها ولزوجها وطفلها، البالغ عامين فقط، وجميعهم يغلق فمه بشريط لاصق (ليجبرون أنفسهم على التنفس من الأنف فقط أثناء النوم).

وكشفت أندين أن عائلتها تمارس هذا النوع من تمارين التنفس المعروفة باسم “بوتيكو”، منذ ثلاثة أشهر. ويعد إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم إحدى الأساليب المستخدمة للتنفس عبر الأنف فقط وليس الفم.

وقالت أندين إن هذه الممارسة ساعدتها على النوم بشكل أفضل، وعلى التخلص من جفاف الحلق وصعوبة التنفس.

والسؤال الآن، هل إغلاق الفم بشريط لاصق مفيد حقا، والأكثر أهمية هو، هل هذه طريقة آمنة؟

ما هي طريقة “بوتيكو”؟

وكان بوتيكو مؤمنا بأن أمراض الرئة، والربو بصورة خاصة، ترتبط بالطريقة التي يتنفس من خلالها الناس. وكان على قناعة بأن تعليم الناس كيفية التنفس بشكل صحيح من خلال الأنف فقط، سيساعد في التخلص من مشكلات الرئة. أدين صدمت جمهورها بنشر صور لها ولزوجها ولطفلها وجميعهم يضع شريطا لاصقا على فمه

وبعد 70 عاما من ظهور أسلوب “بوتيكو” للتنفس، يشيد مستخدموه في جميع أنحاء العالم بفوائده ونتائجه الإيجابية، ويغلقون أفواههم بأشرطة لاصقة أثناء النوم.

وهناك مزاعم بأن أسلوب بوتيكو يحسن أيضا حالة مرضى يعانون من مجموعة أمراض، منها السكري، والتعب المزمن، والاكتئاب، وأمراض سلوكية مثل قصور الانتباه، وفرط الحركة.

ولكن قد تكون الحالة المرضية الأكثر ارتباطا بهذا الأسلوب هي انقطاع التنفس النومي، وهي حالة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم، بسبب إعاقة دخول الهواء إلى الرئة. ويعاني النائم من أجل التنفس، وقد يصدر أصواتا عالية مثل (الشخير)، وهو ما يتسبب في اضطرابات النوم، وقد يقود إلى القلق والاكتئاب، وأمراض أخرى.

وفي تصريحات لبي بي سي قال باتريك مكوين، مؤسس عيادة بوتيكو الدولية، إن التنفس من الفم يسهم بصورة كبيرة في الإصابة بانقطاع التنفس النومي، لأنه يدفع اللسان إلى الخلف ويعيق مجرى الهواء. ويشير إلى أن إغلاق الفم باللاصق قد يمنع حدوث هذا الأمر تماما.

“أنت لا تغلق فمك فقط”

لكن الأطباء يعترضون على هذا الأمر، ويقولون إن هذا فهم سطحي للحالة.

وقالت كاثلين يارماتشيك، جراحة أنف وأذن وحنجرة ومتخصصة في النوم بمدينة ديترويت في الولايات المتحدة لبي بي سي: “أدرك تماما أنه من المفضل التنفس عبر الأنف، لكن غالبية الناس لا يفتحون أفواههم للتنفس إلا عندما يواجهون مشاكل في التنفس من الأنف”. أجهزة المساعدة على التنفس أثناء النوم تحافظ على مجاري الهواء مفتوحة وتمنع الاختناق

وأوضحت أن أي شخص يعاني من مشكلة انقطاع التنفس النومي لا يستطيع الشفاء من هذه الحالة “من خلال إغلاق الفم فقط”.

وأضافت: “الأجهزة التي توضع في الفم (لمواجهة حالة انقطاع التنفس النومي) تدفع الفك دائما إلى الأمام، وهو ما يساعد في دخول الهواء، لكنها لا تغلق الفم فقط، لكن تدفع الفك السفلي إلى الأمام مما يسمح بدخول الهواء إلى الرئة”.

ويتفق نيرمال كومار، رئيس منظمة الأنف والأذن والحنجرة الطبية البريطانية، مع هذا الرأى.

وقال لبي بي سي: “لا يوجد دليل مقنع في الأدبيات الطبية يدعم فرضية استخدام طريقة بوتيكو”.

وأكد على أن ممارسة تمارين التنفس، سواء طريقة بوتيكو أو غيرها، يمكنها بصفة عامة تحسين حالة مريض الربو، وأمراض الرئة الأخرى، وربما كان هذا السبب وراء الاعتقاد بأن أسلوب بوتيكو مفيد. لكن تدريبات التنفس تمثل “جزءا من النصائح والإرشادات والعلاجات التي نقدمها كأطباء”.

المصدر: بي بي سي عربية