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‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء  

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 15 يوليو 2019 - 5:06 مساءً
‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء  
كل الوطن- عائشة الفيفى :أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، رضيعًا عمره ساعتين، وذلك بإعادة الحياة لأمعائه في وقت قياسي.
وأوضحت المدينة بأن فريق طبي متخصص تمكن من إعادة غرغرينا الأمعاء لطفل عمره ساعتين وإعادة الحياة لها، حيث أتى الطفل إلى الإسعاف بعد الولادة المنزلية بوجود الأمعاء خارج التجويف في البطن وهي شبه ميتة.
وأضافت المدينة: تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له، وقد تم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمة لترجع الحياة لها، وتم إغلاق التجويف البطني بعد ذلك.
وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله وثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة لإنقاذ حياة الطفل ممثلة بقسم جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.
يذكر أن مستشفى الاطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد العديد من العمليات النادرة والمعقدة، ويضم كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.
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2019-07-15 2019-07-15
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