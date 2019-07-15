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مصر.. موجة حر شديدة قد تضرب البلاد لأول مرة منذ 21 عاما

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 15 يوليو 2019 - 8:30 مساءً
مصر.. موجة حر شديدة قد تضرب البلاد لأول مرة منذ 21 عاما

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عاما، وتحديدا عام 1988.

وقال موقع “مصراوي”، إنه وفقا لبيان درجات الحرارة المتوقعة لكل من هيئة الأرصاد المصرية وموقع “accweather”، فإن درجة الحرارة، يوم الأربعاء المقبل، سترتفع إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد، حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية.

فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع “accweather” حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق، لافتا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أقصى درجة حرارة سجلتها منطقة مصرية منذ عام 1988 بلغت 47 درجة مئوية.

المصدر: مصراوي

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2019-07-15 2019-07-15
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