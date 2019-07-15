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القتل تعزيراً بمهرّب هيروين في جدة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 15 يوليو 2019 - 8:32 مساءً
القتل تعزيراً بمهرّب هيروين في جدة

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وجاء في البيان “بفضل من الله تم القبض على المدعو / مسلم خان ارسلا خان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الاثنين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.

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