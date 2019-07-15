تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إغلاق مسلخ الكعكية والسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى كل الوطن القتل تعزيراً بمهرّب هيروين في جدة كل الوطن مصر.. موجة حر شديدة قد تضرب البلاد لأول مرة منذ 21 عاما كل الوطن نائب عن “حزب الله” يطلق النار على “صهره” داخل مخفر كل الوطن برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي بين المملكة وأذربيجان كل الوطن ‏”سعود الطبية” تنقذ رضيعًا من غرغرينا الأمعاء   كل الوطن هيئة لبنانية حكومية تدعو إلى احترام خصوصية اللاجئ الفلسطيني كل الوطن وكالة الأنباء السعودية: رؤساء حكومات لبنانية سابقين يلتقون الملك سلمان كل الوطن عبد الله بخيت:تشويه النسوية كل الوطن أمير المدينة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة
» » إغلاق مسلخ الكعكية والسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

إغلاق مسلخ الكعكية والسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 15 يوليو 2019 - 8:37 مساءً
إغلاق مسلخ الكعكية والسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

كل الوطن – الرياض: أغلقت أمانة العاصمة المقدسة صالة الذبح المخصصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم، بعد أن هيئت أمانة العاصمة المقدسة مسلخي العكيشية و المعيصم وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رأساً في اليوم.

وأفاد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أنه سيتم السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق لهذا العام رغبةً في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم وذلك من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، و تحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وشدد أمين العاصمة المقدسة على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وكتابة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

رابط مختصر
2019-07-15 2019-07-15
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن