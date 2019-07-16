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بالورود والهدايا : سكاي برايم تستقبل دفعة الحجاج الأولى لهذا العام

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 12:16 صباحًا
بالورود والهدايا : سكاي برايم تستقبل دفعة الحجاج الأولى لهذا العام

المدينة المنورة- واس: استقبلت شركة سكاي برايم للخدمات الجوية، المشغل الأكبر لقطاع الطيران الخاص وطيران كبار الشخصيات، أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام بالورود والهدايا، وذالك في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. هذا وقد دشنت الشركة مشروع خدمات طيران الحج والعمرة العارض هذا العام 1440، مما يمكن الشركة من خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام في الخارج والداخل كأحد الناقلين الجويين الوطنيين في المملكة العربية السعودية تعزيزاً لدور المملكة الرائد في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن جهته أعلن الكابتن ممدوح بن عبدالملك مختار الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سكاي برايم، عن انطلاق برنامج خدمات الحج والعمرة العارض بدءاً من موسم هذا العام 1440، وعبر عن سعادته بوصول أول طائرة لحجاج الخارج لهذا العام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وأكد على تسخير شركة سكاي برايم كافة الإمكانات المتوفرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج والعمل بشكل فعال مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في زيادة عدد الحجاج والمعتمرين وتقديم أرقى الخدمات لهم

هذا وقد أعربت إدارة سكاي برايم، عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج لموسم هذا العام وبمشاركتها في نقل وخدمة ضيوف بيت الله الحرام في الداخل والخارج. وأن البرنامج يهدف في موسمه الأول إلى نقل وخدمة مابين 15000 إلى 20000 حاج من الخارج لهذا العام وأن الشركة في طريقها لتوسيع حصتها من نقل معتمري وحجاج بيت الله الحرام خلال الثلاث سنوات القادمة إلى قرابة 150 ألف حاج ومعتمر.

يذكر أن سكاي برايم تمتلك أسطول طائرات يعتبر هو الأفخم والأضخم في المنطقة تقدم من خلاله العديد من الخدمات المميزة في مجال الطيران الخاص وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية وكل ذلك من خلال برامج الشركة والتي من أهمها: برنامج الطيران العارض وتأجير الطائرات، وبرنامج خدمات الملاك، والصيانة والدعم التقني للطائرات، والخدمات الأرضية المساندة، وإدارة مشاريع الطيران، واستشارات الطيران.

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2019-07-16 2019-07-16
عربي ودولي
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