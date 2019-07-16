الأمير حسام بن سعود يرعى اللقاء الاستثماري التشاركي بمنطقة الباحة

الباحة – واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن المملكة في ظل ما تحظى به من عناية واهتمام ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تمر بمرحلة تحول تاريخية في مسيرتها التنموية المباركة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي لم تغفل عن تنمية المناطق وتطويرها.

وقال سموه خلال رعايته اليوم للقاء الاستثماري التشاركي بمنطقة الباحة, الذي عقد بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات: إن تنمية المنطقة والاستثمار بها هو من أولى أولوياتنا, حيث نسعى جاهدين بحول الله وقوته إلى جعل هذه المنطقة وجهة سياحية تضم العديد من الخدمات التي يحتاجها كل زائر ومصطاف.

وبيّن سمو أمير الباحة أن الاستثمار في المنطقة بحاجة ماسة إلى عمل استراتيجي مؤسسي تتظافر فيه الجهود والمبادرات لكي نرتقي بعملنا نحو التقدم والتطور وفق دراسة ورفع مستوى المشاريع والخدمات والبنية التحتية والاستثمار وتشجيع السياحة بالمنطقة, إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يواكب أهمية تطوير المنطقة لكونها مقصد للزوار ووجهة سياحية مهمة على خارطة الوطن.

وأضاف سموه قائلاً: إن مثل هذه المبادرات واللقاءات ستمكّن المنطقة من النهوض التنموي والمساهمة الفعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومن خلال هذا اللقاء الذي سيكون معينًا رافدًا لاستراتيجية تطوير المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال التنمية باستقطاب رجال الأعمال للاستثمار بها, مؤكدًا أن إمارة المنطقة ستذلل كافة الصعاب أمام المستثمرين بما يحقق الفائدة للمنطقة وأهلها ونسعى جاهدين أن نوفر كل ما من شنه خدمة المواطن في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.

وأشار الأمير حسام بن سعود إلى ضرورة تطبيق المبادرات على أرض الواقع وتذليل الصعاب لها من كل مسؤول بالمنطقة, حيث إن اللقاء ومبادراته يعكس الرغبة الطموحة في توفير المشاريع والاستثمارات عبر استثمار تشركي بما يحقق رغبة كل قاصد لهذه المنطقة التي حباها الله بجمال الطبيعة.

بعد ذلك قُدمت كلمة المستثمرين ألقاها نيابة عنهم رجل الأعمال فواز باشراحيل كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه واهتمامه بهذا اللقاء التشاركي الذي ينطلق لفتح آفاق اقتصادية تنموية واسعة تتركز من منطلقاتنا نحن على السياحة والاستثمار والتعاون في ضل رؤية 2030 نحو تحقيق الأهداف, مؤكداً أن عندما انطلق نادي التجارة كأداة تواصل اجتماعي كان أهم أهدافه التنمية التشاركية ليكون لها دور تنموي يتخذ من رؤية المملكة فلنكن معاً يد بيد لبناء وطن الغد.