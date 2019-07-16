تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بريطانيا: هناك فرصة ضئيلة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني كل الوطن اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته كل الوطن قاتل زوجته وأبنائه يفجر مفاجأة عن القتيلة أثناء تمثيل الجريمة كل الوطن بعد فضيحتها مع “كلينتون”.. مونيكا لوينسكي تعود للأضواء بتعليق صادم كل الوطن فيديو مسرب من وكالة ناسا يكشف فضيحة على سطح القمر كل الوطن تقرير أممي: نحو 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع مع تزايد معدل السمنة كل الوطن المملكة تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي للجنة الإسكوا كل الوطن أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل السفارة المصرية كل الوطن ولي العهد يعزي ولي العهد الكويتي في وفاة الشيخ حمود الصباح كل الوطن وزير الخارجية يلتقي مع رؤساء وزراء لبنان الأسبقين
» » اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته

اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 11:23 صباحًا
اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته

قتل نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق لكرة القدم مارك باتشيلور بعدما أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان في سيارته متوجها إلى منزله في مدينة أوليفيدال.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أمس الاثنين، فتحت السلطات المحلية تحقيقا حول اغتيال اللاعب،

وقالت الشرطة إن مارك تعرض لإطلاق نار عن طريق شخصين كانا على دراجة نارية.

وأظهرت صور الواقعة تهشم زجاج سيارة مهاجم “البافانا بافانا” السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج، وتقول الصحيفة إن مارك توفي في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.

وفي وقت سابق اتهم مارك العداء الجنوب إفريقي، أوسكار بيستوريوس، بتهديده بكسر قدميه لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين صديقته.

جدير بالذكر أن مارك باتشيلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس.

ديلي ميل

رابط مختصر
2019-07-16 2019-07-16
جرائم وحوادثمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن