اغتيال نجم منتخب جنوب افريقيا داخل سيارته

قتل نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق لكرة القدم مارك باتشيلور بعدما أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان في سيارته متوجها إلى منزله في مدينة أوليفيدال.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أمس الاثنين، فتحت السلطات المحلية تحقيقا حول اغتيال اللاعب،

وقالت الشرطة إن مارك تعرض لإطلاق نار عن طريق شخصين كانا على دراجة نارية.

وأظهرت صور الواقعة تهشم زجاج سيارة مهاجم “البافانا بافانا” السابق، ووجود آثار طلقات نارية على الزجاج، وتقول الصحيفة إن مارك توفي في الحال، ولم يتم الكشف بعد عن دوافع الهجوم.

وفي وقت سابق اتهم مارك العداء الجنوب إفريقي، أوسكار بيستوريوس، بتهديده بكسر قدميه لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين صديقته.

جدير بالذكر أن مارك باتشيلور لعب لصالح العديد من الأندية في جنوب إفريقيا منها كايزر تشيفز، وأورلاندو بايرتس.

ديلي ميل