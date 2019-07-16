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منع الشاي والقهوة داخل مكاتب الموظفين في وزارة سعودية

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 11:50 صباحًا
منع الشاي والقهوة داخل مكاتب الموظفين في وزارة سعودية

أصدر نائب وزير العدل تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع تحضير المشروبات الساخنة “شاي وقهوة وغيرهما” داخل مكاتب الموظفين واقتصار تحضيرها في الأماكن المخصصة لها.

وبحسبما نشرته صحيفة “عكاظ” أمس الاثنين، فقد نص التعميم على “إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب أو ثلاجات أو جلسات أرضية أو كنب داخل مكاتب الموظفين”.

وشمل التعميم الوزاري أيضا تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).

المصدر: عكاظ

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